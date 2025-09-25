Albuquerque – Le patron d’une chaîne de fast-food meurt dans l’explosion d’une maison de retraite

Une explosion d’une rare violence s’est produite ce lundi en fin d’après-midi en plein coeur de la maison de retraite « Casa Tranquila » à Albuquerque, Nouveau Mexique. Selon le rapport de police, le bilan s’élèverait à 3 victimes parmi lesquelles Hector Salamanca, un résident de 70 ans, mais surtout Gus Fring, mécène et fondateur emblématique de la chaîne de fast-food à succès “Los Pollos Hermanos”.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’explosion pourrait avoir été causée par une bombe artisanale placée à l’intérieur d’une chambre de la résidence-services. Interrogé sur l’éventuel motif de cet acte terroriste, l’officier Schrader de la Drug Enforcement Administration (DEA) en charge du dossier déclare ne négliger aucune piste, tout en ajoutant porter une attention toute particulière aux “fréquentations plus que douteuses du boss du poulet frit.”

Gus Fring et son associé Max Arciniega avaient fondé en 1996 la célèbre chaîne de restauration rapide “Los Pollos Hermanos”, devenue en peu de temps l’un des bastions du poulet frit américain. Une success-story à l’américaine qui avait rapidement permis à Gus Fring d’ouvrir 14 restaurants dans tout le sud-ouest du Nouveau Mexique pour un capital total de plus de 40 millions de dollars. Le décès prématuré de son fondateur pourrait selon les experts impacter profondément le développement de la chaîne, à commencer par sa société mère Madrigal Electromotive qui affichait déjà une chute de -18% à l’ouverture de la bourse.

Un drame terrible qui voit partir un homme que ses collègues qualifiaient de “simple”, “souriant” et “toujours partant pour faire la fermeture”. Les habitants de Horizon Boulevard avouent quant à eux ne pas oser sortir de chez eux tant que la police n’aura pas arrêté le ou les responsables. Une affaire qui devrait prendre un peu de temps puisque les agents fédéraux sont occupés à traquer depuis plusieurs mois un nouveau baron de la drogue sévissant dans tout l’Etat et répondant au nom de “Heisenberg”.