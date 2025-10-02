L’ONU hausse le ton et traduit en russe les avertissements envoyés à Vladimir Poutine

Après de nombreux mois de guerre contre l’Ukraine, et alors que des drones russes ont survolé la Pologne, la Roumanie ou encore le Danemark, l’ONU a récemment décidé de se montrer bien plus virulent envers Vladimir Poutine. “Nous avions déjà envoyé un courrier à l’attention de Monsieur Poutine, lui disant que ce qu’il faisait était mal. Nous allons désormais le renvoyer, mais cette fois traduit en langue russe, afin qu’il le comprenne”, a déclaré un porte-parole de l’ONU. Une décision courageuse, voire téméraire de la part de l’organisation internationale qui a visiblement décidé de frapper un grand coup.

Néanmoins, afin d’éviter de trop brusquer le dirigeant russe, ce premier courrier sera suivi quelques jours après par une autre lettre, d’excuses cette fois-ci, d’avoir été un peu trop virulent dans le premier courrier d’avertissement, comme l’explique un haut dignitaire de l’ONU “C’est ça la diplomatie internationale. Nous devons toujours souffler le chaud et le froid. Nous ne voudrions pas que Vladimir Poutine s’énerve et nous en veuille, car il a l’air très dangereux !”. Un autre représentant de l’ONU désirant rester anonyme, nous a confié qu’avec un peu de chance, le courrier n’arriverait pas à destination, car il n’a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception, faute de budget, mais seulement au tarif lettre verte.

Que faire si cela ne suffit pas ?

Si malgré ce courrier écrit en langue russe, Vladimir Poutine ne se montre pas moins belliqueux, les membres les plus véhéments de l’ONU ont déjà prévu de nouvelles actions pour bien faire passer le message. “Si l’attitude guerrière de la Russie ne change pas, nous envisageons d’envoyer à Vladimir Poutine un message privé sur Instagram, avec l’emoji du visage rouge de colère. Nous pensons que cela devrait définitivement calmer ses ardeurs”.