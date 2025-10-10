Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza

“C’était un très beau accord de paix, le plus beau de toutes les 34 guerres que j’ai faites arrêter cette année” a déclaré Donald Trump. “Tant que le comité Nobel ne remettra pas ce prix Nobel de la Paix, aucun otage et aucun prisonnier ne sera libéré”, mettant un ultimatum de 48h pour que la Norvège accepte de transférer la souveraineté de la gestion du prix Nobel à Stephen Miller, un des conseillers proches du président. “Nous allons en outre placer le comité Nobel et tout le gouvernement de Norvégie sur la liste des organisations terroristes, ce sont des vikings antifas, ils sont très dangereux” a-t-il affirmé avant de donner un coup de pied dans la corbeille à papier du Bureau-Ovale et de partir jouer au golf une semaine.

Photo Getty