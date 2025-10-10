France
Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza
Le président américain a annoncé que le traité de paix signé entre Israël et le Hamas était caduque et ne serait pas appliqué tant que le prix Nobel de la paix ne lui serait pas restitué.
“C’était un très beau accord de paix, le plus beau de toutes les 34 guerres que j’ai faites arrêter cette année” a déclaré Donald Trump. “Tant que le comité Nobel ne remettra pas ce prix Nobel de la Paix, aucun otage et aucun prisonnier ne sera libéré”, mettant un ultimatum de 48h pour que la Norvège accepte de transférer la souveraineté de la gestion du prix Nobel à Stephen Miller, un des conseillers proches du président. “Nous allons en outre placer le comité Nobel et tout le gouvernement de Norvégie sur la liste des organisations terroristes, ce sont des vikings antifas, ils sont très dangereux” a-t-il affirmé avant de donner un coup de pied dans la corbeille à papier du Bureau-Ovale et de partir jouer au golf une semaine.
Photo Getty
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre
-
CultureIl y a 2 jours
Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Afin de réconcilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette
-
CultureIl y a 2 semaines
Pour venger l’incarcération de son mari, Carla Bruni annonce la sortie d’un nouvel album
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Louis Sarkozy promet d’apporter des mangues à son père en prison
-
SociétéIl y a 2 semaines
La taxation des ultras-riches passe devant les plans à trois dans les fantasmes préférés des Français
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Pour ne pas trop s’attacher à Sébastien Lecornu, les Français autorisés à l’appeler “machin”