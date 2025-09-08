Loisirs
Retour de vacances – 5 rituels vaudous pour ressusciter ses plantes
Vous venez de rentrer de vacances et avez retrouvé vos plantes brunâsses et sèches avachies sur le placo ? Pas de panique. Voici 5 rituels vaudous diaboliques et surtout illégaux pour leur redonner vie dans les règles de l’art.
Planter des aiguilles vaudou dans un ficus en laine
En vaudou, planter des aiguilles dans une poupée pour infliger une action à distance est monnaie courante. Planter quelques aiguilles dans le dos d’une poupée peut soulager immédiatement les douleurs dorsales d’un de vos patients tout en restant en télétravail si vous êtes acupuncteur ou bien créer de l’emmental quelque part dans le monde si vous en planter dans du gruyère. Dans votre cas précis, plantez des aiguilles vaudou dans un ficus en laine, cela devrait permettre à ce dernier de repartir pour de bon et de re-mourir tout seul comme un grand d’ici 15 jours. Bravo !
Invoquer Koka Loumba, l’esprit des causes perdues
Grand-frère de Ogou-Ferraille, génie du fer et de la guerre, et neveu de Manman Klouklou, déesse du téflon, Koka Loumba peut être invoqué facilement en plaçant 3 plantes neuves au centre d’un cercle de sel puis en y foutant le feu. Vêtu d’une salopette fantomatique et d’un bob crépusculaire, Koka Loumba viendra cracher pendant 6 jours dans vos pots jusqu’à ce que vos plantes repartent. Habile et malin.
Éteindre les 81 chandelles de l’outre-monde avec du rhum ambré
Tracez un rectangle de 73x12cm à l’aide d’une craie bleue sur une surface plane pour ouvrir un portail vers Rhoka’Moun, le monde des limbes dévastées (ou outre-monde). Au terme d’un long périple à travers le gouffre de Mambo Silwé, les landes de Papa Voudrin et le temple des jumeaux sans bouche Veve Sèk Gouyad et Pakèt Louma, vous atteindrez le coeur de la Citadelle de Ti-Bazilik. Passez l’autel central puis prenez l’escalier de gauche, 3ème étage, couloir de gauche, porte de droite, puis à droite, à gauche, à droite, et sonnez à “Maurice et Claudiane”. À l’intérieur du vestibule, retirez vos chaussures et avancez jusqu’à la pièce centrale : vous y verrez 81 chandelles consumées d’un feu perpétuel. Videz l’intégralité d’une bouteille de rhum ambrée dessus pour les éteindre pour de bon. L’énergie vitale de l’outre-monde étant l’opposée du nôtre, vos plantes récupéreront ainsi l’intégralité de leurs couleurs. Simple comme bonjour.
Dessiner Gretha Thunberg avec des os de caille
À l’instar de l’eau, des éléphants et d’Erika, ma femme, les os de caille possèdent une mémoire tout bonnement hallucinante. Utilisez-les pour représenter la célèbre activiste suédoise afin de redonner à vos plantes une bonne raison de vivre. Fonctionne aussi avec les entrailles de thon rouge, 600 litres de kérosène ou de l’uranium enrichi naturellement.
Verser de l’eau dans de la terre
Par un phénomène mystique et à ce jour toujours inexpliqué, verser de l’eau de façon répétée dans de la terre en respectant un cycle de 24h peut permettre à ses plantes de repartir pour de bon. Alors, aide de Manman Gougoun’ ? Coup de pouce de Zeze Zonzon? Ou aide précieuse de Mémèw Lagousse Jr. ? Bien malin celui qui pourrait le dire, mais en tout cas ça marche !
