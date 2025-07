Elle profite de l’été pour songer à de nouveaux projets qui la mettront en burn-out

Parmi ceux qu’elle envisage, Camille cite la poterie, prendre des cours d’espagnol, se mettre à la boxe thaïlandaise, passer son permis bateau mais aussi rejoindre une association pour faire de l’humanitaire en plus de son CDI qui l’occupe 5 jours par semaine. “L’idéal étant de cumuler les 5 pour m’assurer d’être en arrêt maladie avant Noël“ s’enthousiasme la jeune femme.

En effet, Camille a décidé de mettre les bouchées doubles après avoir échoué à atteindre le burn-out l’an dernier malgré plusieurs projets “dans le pipe” dès le mois de septembre. “J’avais décidé de reprendre la piscine et de m’abonner à des cours d’aïkido par correspondance. Mais ça me laissait encore trop de temps libre pour penser au sens de la vie et redouter la mort. Pas de ça cette année !” affirme Camille.

Dans le cas où ces nouveaux projets s’avéreraient insuffisants, Camille a même prévu un “back-up plan” qui selon elle devrait lui permettre d’atteindre la dépression nerveuse à coup sûr : acheter un appartement, retirer son stérilet et faire trois enfants avec son conjoint dès 2026.