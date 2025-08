Fact-check – Alain Duhamel peut-il être remplacé par une lampe de chevet ?

Qui remplacera Alain Duhamel lorsqu’il partira à la retraite ? Est-ce qu’une lampe de chevet ferait l’affaire ? Si la similitude entre les deux semble d’emblée frappante, la réponse est plus complexe qu’il n’y paraît. Certes, la lampe de chevet, comme l’éditorialiste, est souvent complètement quelconque et occupe une pièce sans qu’on n’y prenne garde. Mais une lampe de chevet est aussi plus maniable et peut régulièrement produire un peu de lumière, ce dont est totalement incapable Alain Duhamel. En outre, on aime avoir une lampe de chevet à côté de soi pour s’endormir alors que, selon un sondage, 96% des Français tiennent à ce qu’Alain Duhamel reste à une distance minimum de 1000km de leur lit.

Trop de contraste

Enfin, les analyses d’une lampe de chevet en matière de politique, de géopolitique, de société ou de culture sont en moyenne 200 à 300 fois plus pertinentes que celles de l’éditorialiste. Bref, si Alain Duhamel était remplacé par une lampe de chevet, le contraste serait beaucoup trop saisissant et on s’apercevrait en quelques secondes qu’on a pris les Français pour des idiots pendant plus de cinquante ans. Il serait donc beaucoup plus judicieux de le remplacer par une enclume. Sa lourdeur, son inertie intellectuelle et son inutilité feraient d’elle le double idéal du journaliste.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de Bruno Le Maire lors de son départ de Bercy en septembre 2024. Alors que de nombreux Français se demandaient s’il serait remplacé par une table basse, il s’était avéré que cette dernière était beaucoup trop dynamique et que ses compétences en économie surpassaient de trop loin celles du ministre.

Crédits : Marc Piasecki via GettyImages