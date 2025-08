Après seulement un épisode, Discovery Channel annule son émission “Baby vs Wild”

“Baby vs Wild” devait être la nouvelle émission phare de Discovery Channel. Le principe : un nourrisson lâché pendant 10 jours en pleine pampa, désert saoudien ou banquise polaire avec un but simple : survivre. Après plus de 3 mois de casting et près de 500 bébés, c’est le petit Léo Baretti, 26 semaines, qui avait été sélectionné pour participer à la saison 1. “Il savait se retourner, marcher à 4 pattes et même hurler “Mama”. C’était amplement suffisant pour débuter l’aventure et tenter de remporter le prix final : un camion de pompier Smoby qui fait pouet quand on le pousse” raconte Kasia Kiela, vice-présidente de Discovery Channel.

Mais à peine 10 minutes après avoir été parachuté en pleine jungle amazonienne uniquement armé d’un couteau à huitre et de deux boîtes de lait en poudre, les choses commencent à se gâter pour Léo. Alors qu’il avance difficilement à 4 pattes dans les orties et les ronces, le petit chérubin se stoppe subitement et se met à suçoter un crotale. Une action maladroite qui lui vaudra plusieurs morsures au visage, rapidement suivi par une attaque de fourmis rouges, une chute dans les marais, et se faire choper par un oiseau local, l’aigle mangeur de singes, pour être emmené à tire-d’ailes loin du champ des caméras.

Une erreur de casting qui a profondément marqué les équipes de production et qui pourrait bien remettre en cause la sortie de leur tout nouveau programme : “Pregnant Woman vs Tank”.