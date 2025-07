M6 lance “Cauchemar au plumard”, une émission où Philippe Etchebest juge vos performances sexuelles

“En France, elles sont presque 35 000 000 chaque année à se lancer dans le rêve d’une vie : atteindre l’orgasme grâce à un homme. Malheureusement, entre précocité, panne molle ou pensées parasites comme le visage de Christian Estrosi, près de 98% d’entre elles finissent par connaître leur plafond par cœur. Je suis Philippe Etchebest, chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France, et cette semaine, je me rends dans la chambre de Corinne et Jean-Claude. J’ai hâte de voir la tête qu’ils vont faire quand ils vont s’apercevoir que je suis caché dans leur placard et que je les observe depuis plus de 3 heures. Leur vie sexuelle minable sera jugée par mes soins avec perte et fracas pendant près de 10 jours. Bienvenue… dans Cauchemar au plumard !”

Voici comme débutera la toute nouvelle émission de coaching d’M6. Accompagné d’une équipe d’experts, Philippe Etchebest parcourra la France entière pour aider les plus mauvais coups à améliorer leurs performances, à l’image de Marine et Vincent dans le Var (83). Une expérience que le couple n’a pas spécialement appréciée. “On était en train de faire notre affaire quand soudain la porte de notre placard s’est ouverte d’un seul coup et on a vu sortir Philippe Etchebest ainsi qu’un perchman, deux ingés-son, et 6 caméras HD” raconte Vincent, encore remué. “Philippe Etchebest a commencé à nous hurler dessus. Il nous a dit que c’était mou. Qu’en 20 ans de métier, il n’avait jamais vu ça. Puis il s’est mis à nous montrer la cadence à adopter en montant des blancs en neige” poursuit-il, totalement décontenancé. “Mais je crois que le pire, c’est lorsqu’il a dit vouloir m’observer sous la pression avant de faire entrer 80 inconnus dans la pièce” conclut-il, avant de fondre en larmes.

Après 10 jours d’observation, de conseils et de clashs, Philippe est plutôt satisfait de l’expérience. “Avant mon arrivée, Vincent était mou, centré sur lui-même, déconnecté de sa partenaire. Maintenant tout a changé : Vincent est mou, centré sur lui-même, déconnecté de sa partenaire et connu dans toute la France !” commente avec fierté le célèbre animateur, puis d’ajouter “Je vous laisse, il faut que je me rende au domicile de Geneviève et Fabien qui n’ont pas fait l’amour depuis mardi” avant de se précipiter dans son véhicule pour se rendre à Dunkerque.

Crédits : M6