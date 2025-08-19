La gagnante de Secret Story participera à la prochaine saison avec le secret “J’ai gagné Secret Story”

À peine la saison 2025 terminée, les rumeurs vont bon train pour une nouvelle saison de Secret Story sur TFX l’année prochaine. Celles-ci ont été confirmées par les youtubeurs people Aquaboy et Jérôme Star qui ont même fait fuité les premières indiscrétions sur le programme : “Romy, la gagnante de cette année participera avec comme secret : J’ai remporté Secret Story. Étant donné qu’aucun des candidats ne regarde jamais la télé, elle fait déjà partie des favorites !”

Mais ce n’est pas la seule bombe lâchée par les journalistes people : “L’année prochaine pour participer, les candidats devront obligatoirement avoir au moins 100 000 abonnés sur TikTok, avoir au moins 3 tics de langage énervants, et prouver qu’ils n’ont pas ouvert un livre sur les 6 derniers mois.” Ces nouvelles mesures de sélection des candidats ont pour objectif de les rendre encore plus proches de leur public cible. L’autre objectif va être d’augmenter les revenus de la chaîne : “La prochaine saison, les candidats auront leur téléphone et devront faire au moins 5 vidéos TikTok par jour, et une longue pour Youtube. Bien sûr, tous les droits de ces contenus vidéos seront la propriété du Groupe TF1”.

Quels sont les autres secrets ?

Même si tous les secrets n’ont pas encore fuité, et heureusement pour le suspense, ceux qui sont sortis promettent une saison particulièrement difficile. D’après nos informations, un candidat aurait le secret : “Je suis l’animateur star de la chaîne T18”, un véritable casse-tête étant donné les audiences désastreuses de la chaîne. Une autre aurait le secret “j’ai pris la ligne de métro 7 bis”. Et enfin, le favori sera indubitablement Michel Barnier avec le secret “j’ai été Premier ministre de la France”.