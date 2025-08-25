Medias
Télévision – Pour son premier JT au 20h de France 2, Léa Salamé recevra Léa Salamé
La remplaçante d’Anne Sophie Lapix aura pour première invitée Léa Salamé dans un entretien exclusif fleuve de 45 minutes.
C’est sans aucun doute l’événement télévisuel de cette rentrée 2025 chez France Télévision : Léa Salamé prendra dès ce soir les commandes du JT de France 2 en remplacement d’Anne-Sophie Lapix. Pour cette première édition, elle pourra compter sur une invitée de prestige puisque c’est elle-même qui viendra répondre à ses questions dans un entretien exclusif et en direct.
La journaliste, qui était également l’invitée principale du 20 heures de France 2 hier soir, a déclaré qu’elle préparait « une interview sans concession et surtout sans langue de bois pour aborder tous les sujets qui la concernent ». Léa Salamé ajoute qu’elle s’entretiendra aussi avec Léa Salamé au cours d’un duplex en direct avec le studio où est enregistré le JT de France 2.
Selon Léa Salamé, les téléspectateurs pourront découvrir dans un second temps, une interview de Léa Salamé par Léa Salamé, cette fois-ci enregistrée il y a deux jours dans les conditions du direct. « L’occasion de découvrir une autre facette de ma personnalité complexe » a-t-elle déclaré en donnant rendez-vous aux téléspectateurs.
Léa Salamé précise qu’elle compte laisser une grande place à l’information, puisque les quatre premières minutes seront entièrement consacrées à des reportages traitant de l’actualité et tournés par des journalistes dont elle a oublié le nom.
