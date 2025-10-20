Pour renforcer sa sécurité, le Louvre ajoute un cordon devant ses fenêtres

“La sécurité des autres œuvres exposées est notre priorité” déclare ce lundi matin Laurence des Cars, Présidente-Directrice du musée du Louvre. “Voilà pourquoi, chaque fenêtre sera équipée dès aujourd’hui d’un système absolument redoutable composé d’un cordon de sécurité en velours accroché à deux plots.” poursuit-elle en dévoilant l’impressionnant dispositif qui sera déployé en urgence sur les 410 fenêtres de l’édifice.

Une mesure radicale qui rassure et qui ne s’arrête pas là puisqu’en plus des 400 cordons, un gardien et une chaise en plastique seront également placés à côté de chaque gardien et de chaque chaise en plastique du musée afin de multiplier leur efficacité par deux. Des écriteaux “Prière de ne pas voler” seront également posés à côté des œuvres dites “inestimables”. Enfin, le nombre de cars de touristes japonais seront multiplié par 3 d’ici la fin de l’année afin d’augmenter la couverture sécuritaire et le nombre de photos prises en temps réel dans l’enceinte du musée.

Des mesures de bon sens qui devrait enfin permettre au Louvre de retrouver son éclat d’antan et dont plusieurs autres musées ont déclaré “vouloir s’emparer” à l’image du Centre Pompidou qui en mai dernier s’était vu dérober un extincteur peint en bleu, un paquet de Pepito vide et un cube en ongles pour un total de plusieurs millions d’euros.