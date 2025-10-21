Société
Vol de plusieurs oeuvres inestimables au musée national de Air Guitar
Des cambrioleurs audacieux se sont introduits dans une des ailes du musée national de Air Guitar et ont mis la main sur une partie des pièces les plus précieuses de la collection. Reportage.
“C’est un drame épouvantable, c’étaient des objets très rares” a expliqué Jean-François Dornet, directeur du musée français des Air Guitar. Selon les premiers éléments, les malfaiteurs se seraient mêlés à la foule des visiteurs et auraient décroché une dizaine de air guitars, avant de les dissimuler sous leurs vêtements. “Nous ne nous sommes pas rendus compte de leur disparition dans un premier temps”, explique le directeur. “C’est un visiteur attentif qui a fait remarquer que le système d’accroche n’était plus à sa place”. Des pièces rares mais très difficiles à revendre à l’étranger selon les experts. Mais une enquête qui s’annonce très complexe pour la police puisque absolument aucune photo des air guitar n’existe en l’état ou dans les fichiers du ministère de la culture. “Nous allons devoir nous fier à notre extinct et faire appel à nos meilleurs mimes, les seuls capables de reconnaître au toucher les air guitar manquantes”.
