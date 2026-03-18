Société
Pour ou contre le mot « quinquangulaire »?
Depuis quelques jours, le mot « quinquangulaire » s’invite dans nos médias. Signe de la bonne santé de notre langue française ou au contraire de décadence irrémédiable ? Vos avis sont partagés.
POUR
Donovan, de Carnac : « Je n’ai rien contre la quinquangulaire mais à condition qu’elle soit accompagnée d’une bonne sauce et d’un verre de vin. »
Thomas, d’Alençon : « Je ne peux utiliser ce mot qu’une fois tous les six ans alors je mets mon réveil très tôt et j’appelle chacun de mes amis pour leur indiquer tous les endroits de France où il y en a une. »
Steve, de Mulhouse : « J’aime beaucoup la quinquangulaire même si je préfère la spergulaire, la jugulaire et Arda Güler. »
CONTRE
André, de Meaux : « Parler de « quinquangulaire » c’est vraiment du « jeunisme » de bas étage. A quoi ça sert de dénigrer tous les gens qui ont plus de 50 ans ? »
Fatou, de Rennes : « Je déteste les quinquangulaires, sauf bien sûr si c’est Edouard Philippe qui termine cinquième. »
Eva, de Meulan : « Je n’aime que la sexangulaire car dans les parties fines c’est toujours mieux d’être un nombre pair sinon il y en a un qui s’ennuie. »
Credit photo Getty Images
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