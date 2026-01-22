Société
Pour ou Contre la pharmacie du 700 Avenue Jean Moulin à Montauban ?
Osons poser la question.
POUR
Donovan, de Carnac :
« Je passe devant tous les jours, mais je n’ai jamais osé entrer. Elle m’intimide, mais je l’aime en secret. »
Karim, de Montauban
« Un jour j’y ai acheté une crème pour les pieds. C’est un de mes rares bons souvenirs dans cette chienne de vie. »
Hélène, de Montauban
« J’ai tenté de m’immoler par le feu devant cette pharmacie, et ils sont venus m’aider. J’ai hésité mais je vote « pour » quand même. »
CONTRE
Chantal, de Montauban
« Un jour je détruirai leur vitrine à coups de batte de baseball. »
Sara, de Montauban
« C’est big pharma et compagnie. Réveillez-vous les moutons. »
Denis, de Montauban
« J’y suis allé pour acheter des préservatifs, et ils n’avaient pas le goût roquefort. J’ai dû me débrouiller moi-même. »
