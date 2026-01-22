Pour ou Contre la pharmacie du 700 Avenue Jean Moulin à Montauban ?

POUR

Donovan, de Carnac :

« Je passe devant tous les jours, mais je n’ai jamais osé entrer. Elle m’intimide, mais je l’aime en secret. »

Karim, de Montauban

« Un jour j’y ai acheté une crème pour les pieds. C’est un de mes rares bons souvenirs dans cette chienne de vie. »

Hélène, de Montauban

« J’ai tenté de m’immoler par le feu devant cette pharmacie, et ils sont venus m’aider. J’ai hésité mais je vote « pour » quand même. »

CONTRE

Chantal, de Montauban

« Un jour je détruirai leur vitrine à coups de batte de baseball. »

Sara, de Montauban

« C’est big pharma et compagnie. Réveillez-vous les moutons. »

Denis, de Montauban

« J’y suis allé pour acheter des préservatifs, et ils n’avaient pas le goût roquefort. J’ai dû me débrouiller moi-même. »