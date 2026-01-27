Arno Klarsfeld propose de coudre un petit symbole sur la veste des OQTF

Arno Klarsfeld n’a pas attendu que l’émotion redescende : après avoir proposé d’organiser des rafles pour se débarrasser des OQTF, l’avocat était sur le plateau de CNews ce midi pour partager une nouvelle idée. Coudre un petit symbole sur la veste des OQTF, afin de mieux les reconnaître. “Même Pascal Praud était sidéré”, nous confie une journaliste de la chaîne.

Devant le tollé provoqué par cette saillie, le fils des illustres chasseurs de nazis Beate et Serge Klarsfeld a tenu à préciser sa pensée : “Il ne s’agit évidemment pas de déporter ces gens pour les exterminer. On pourrait simplement leur interdire l’accès à certains commerces, aux transports en commun, aux hôpitaux, aux écoles et aux loisirs”. Son idée de parquer tous les OQTF dans le stade Vélodrome, faute de Vel d’Hiv, a suscité une levée de boucliers du côté des supporters de l’Olympique de Marseille.

Grand admirateur de la politique menée par l’administration Trump, Arno Klarsfeld a profité de son intervention au micro de CNews pour évoquer la nécessité de créer une police de l’immigration chargée de réaliser ces grandes rafles et constituée d’agents formés en une semaine, pour être opérationnels plus rapidement.

À l’évocation des drames qui ont récemment entaché la réputation de l’ICE aux États-Unis, l’avocat s’est voulu rassurant en évoquant un risque de bavure en France “pas plus important que dans la police ordinaire”.

