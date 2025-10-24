Prévue par Météo France, la tempête Benjam’ a bien répondu “présente”

Si certaines annonces de tempêtes ont finalement été suivies de peu d’effets, la tempête Benjamin, surnommée par les plus grands météorologues “Benjam”, s’est bien faite remarquer ces derniers jours. “Il y a eu de nombreux épisodes de pluie, souvent courts, mais très intenses, avec des rafales de vent à plus de 100km/h. Si vous me permettez la comparaison, on a l’impression que ces épisodes sont un peu comme des postillons propulsés à grande vitesse depuis la bouche d’un enfant qui a de légers problèmes d’élocution”.

La tempête n’a pas touché que la France, puisqu’elle a également frappé de plein fouet la Belgique, comme nous l’explique François D. un habitant de Wallonie : “J’étais barricadé au travail, et j’entendais comme des hurlements derrières mes stores. Je n’ai rien su faire ! J’avais juste envie de rentrer à la maison, foutre mes savates et terminé bonsoir !”.

Vers une accalmie, avant d’autres perturbations…

Si l’alerte pour la tempête Benjam va être bientôt levée, les météorologues restent vigilants. “D’après nos dernières estimations, il y a 3 autres tempêtes qui pourraient bientôt arriver dans nos terres. Il s’agît des tempêtes Erico, Nath et Jérèm, et d’après nos premiers calculs, il y a de grandes chances qu’elles répondent aussi présent”.