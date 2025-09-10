Les artères coronaires rejoignent le mouvement Bloquons Tout : 150 000 morts

Fatiguées du rythme depuis le retour des vacances et exigeant une baisse du temps de travail, les artères coronaires sont en colère. “Entre les émotions du quotidien à gérer et le temps de travail imposé par le grand patronat, on ne peut plus suivre” a expliqué une artère coronaire gauche qui, comme beaucoup d’autres comme elle depuis ce matin, a refusé d’irriguer le muscle cardiaque jusqu’à nouvel ordre, provoquant le décès de son hôte. Même constat pour les artères coronaires droites qui ont elles aussi bloqué l’oxygénation du cœur ce matin: “Les cœurs sont soumis à rudes épreuves, on dort de moins en moins et de moins en moins bien.” Les artères coronaires exigent une baisse du départ à la retraite immédiatement. “Ce n’est pas comme ça qu’on va tenir jusqu’à 67 ans ou 70 ans ! On vous lâchera avant !”