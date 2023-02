Selon une étude, 98% des grévistes seraient des « bons coups » au lit

Cette étude a été menée sur un mois, en faisant copuler des centaines de couples dans les sous-sols feutrés du centre de recherche. Tous les profils socio professionnels étaient représentés : du startupper de droite au prof d’histoire-géo en collège difficile sous Lexomil. « Et les résultats sont sans appel » assure Valérie Garcin, chercheuse depuis neuf ans au sein du CNRS. « Les grévistes et les manifestants surpassent au lit les autres adultes qui acceptent gentiment les réformes du gouvernement. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de macronistes convaincus, qui – on le voit très clairement sur les schémas 2 et 3 – ne dépassent pas les 3 minutes au lit pour les hommes. Quant aux femmes, elles font l’étoile de mer. »

Qu’est-ce qui explique une différence aussi flagrante ? « C’est assez simple » poursuit la chercheuse « Le gréviste sait ce qu’il veut. Il ne se laisse pas porter par la vie, et au lit c’est pareil. Vous pouvez prendre votre pied avec un ou une gréviste, vous savez que ce ne sera pas un petit truc de fainéants, en cuiller avant de dormir à l’auberge du cul tourné. Ce sera intense, puissant, animal. Les grévistes, c’est une valeur sûre. Et plus il manifeste et fait du bruit, meilleur il est ».

A la question « Est-ce qu’on peut devenir meilleur au lit en rejoignant le mouvement ? » Valérie Garcin répond par l’affirmative. « Oui. Les Français peuvent à tout moment améliorer leurs performances en allant manifester, et en participant aux blocages. Plusieurs de nos sujets étaient d’ailleurs des petits centristes peu sûrs d’eux, et c’est avec la volonté d’en découdre avec les réformes actuelles qu’ils sont devenus des bêtes de sexe ». Avant de conclure avec cette phrase porteuse d’espoir : « Et si même un centriste a pu le faire, c’est que tout le monde peut y arriver ».

