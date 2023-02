Selon une étude personne ne lira cette étude

En même temps c’est normal, on ne peut pas vous en vouloir : la plupart du temps quand on publie une étude ce n’est pas pour que les gens la lisent pour de vrai. C’est pour qu’ils identifient en commentaire un copain, une cousine, un collègue de travail et génèrent de l’engagement sur les réseaux sociaux. Comme par exemple “selon une étude être toujours en retard serait un signe d’intelligence” ou alors “Les personnes qui s’appellent Stéphanie seraient les pires coups au lit” pour votre amie Stéphanie.

Quant à l’étude en question, mieux ne vaut pas y accorder trop d’importance. On s’est juste inspiré d’une vague étude américaine pas si récente que ça dont on a extrapolé le contenu et tordu le propos au maximum pour en faire quelque chose d’un peu rigolo. Quand on ne l’a pas tout simplement pompé à un autre magazine rigolo sur Internet qui fait exactement la même chose. D’ailleurs cette étude est forcément un peu bidon puisque comme vous le voyez vous êtes en train de la lire en ce moment même.

En tout cas merci d’être passé, ça nous arrive rarement à nous les gens qui écrivons des résumés d’étude pour un pure-player. À très bientôt pour une autre étude que personne ne lira (sauf vous).

Image par fernando zhiminaicela de Pixabay