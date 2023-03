Le télescope James Webb découvre les idées de gauche d’Emmanuel Macron à 8000 années-lumière

« C’est un grand jour pour la découverte spatiale. Ce télescope ultrapuissant nous permet d’explorer des contrées que nous n’aurions jamais pu connaître de notre vivant. Et aujourd’hui, nous touchons même du doigt ce que nous pensions impossible, qui relevait du domaine purement théorique : les idées de gauche d’Emmanuel Macron. On a même aperçu des traces de respect et d’empathie pour les Français vivant sous le seuil de pauvreté… C’est un moment qu’on ne vit qu’une fois dans une vie » explique Fabrice Terreneuve, astronome français qui travaille en étroite collaboration avec la NASA.

Malheureusement, ces idées restent encore floues, et on ne peut que difficilement les déchiffrer pour l’instant. Selon l’astronome, « Ces idées étaient là, elles ont existé à un moment, et nous n’en avons aujourd’hui que le souvenir à des milliers d’années-lumière. On peut y voir une taxation des superprofits, du budget pour les services publics, une chasse à l’évasion fiscale, bref, c’était beau et irréel à la fois. Elles lui ont peut-être traversé l’esprit un millième de seconde avant d’être remplacées par son ultralibéralisme… On est dans l’infiniment petit. Mais c’était un moment un peu fou : toute l’équipe était en joie, nous nous sommes pris dans les bras, certains pleuraient d’émotion ».

Précisons toutefois que notre technologie actuelle ne nous permettra jamais d’atteindre ces idées de notre vivant. Espérons que les générations futures soient plus chanceuses…

