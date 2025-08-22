Sciences
Selon une étude, la file d’attente de l’autre caisse avançait plus vite
Une étude révèle que bien que la taille de la queue à la caisse qui semblait plus courte, les personnes de l’autre file ont déjà toutes payé.
Alors que vous êtes parvenus à prendre tous les produits inscrits sur votre liste de courses en seulement 23 minutes, il ne vous reste plus qu’à payer, et c’est là que vous risquez de perdre votre avance, comme nous l’explique un chercheur à l’origine de cette étude : “Quelle que soit votre stratégie, votre intuition, votre connaissance du magasin et de ses employés, c’est inéluctable, vous choisirez quoi qu’il arrive, la file d’attente la plus lente”.
Quelles sont donc les solutions à ce problème. Et bien selon les résultats de cette étude, il n’y en a qu’une : “Comme les autres caisses seront forcément plus rapides que la vôtre, la seule solution, c’est de ne pas perdre de temps à réfléchir, et de foncer à la première caisse que vous voyez !”. Alors comment peut-on expliquer ce phénomène ? Et bien selon les chercheurs, c’est assez simple : “Si ça va plus vite à la caisse d’à côté, c’est juste parce que l’univers a décidé de tout faire pour vous contrarier !”.
D’autres cas similaires présentés dans cette étude
D’après les résultats de cette étude, ce n’est pas que lors du choix de la caisse de supermarché que l’univers décide de s’acharner sur vous : “Globalement, l’univers fait tout ce qu’il peut pour vous nuire ! C’est exactement le même schéma qui se produit lorsque vous jouez au casino, et que la personne qui passe après vous sur la machine, gagne le jackpot. Ou lorsque vous appelez l’ascenseur, et que, comme par hasard, il s’arrête à tous les étages avant d’arriver au vôtre. Et c’est le même phénomène qui se produit lorsque vous êtes pressé en voiture, et que tous les feux que vous croisez sont au rouge !”
