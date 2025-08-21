L’herpès labial toujours en tête du classement des contraceptions masculines

Selon les chercheurs qui ont étudié plus de 400 cas en laboratoire, les hommes porteurs d’un herpès labial ont 98% de chances en moins de procréer qu’une personne saine. « Le taux monte même à 100% lorsque le malade présente un herpès purulent » indique Michael Johnston, qui s’est lui-même inoculé le virus pour en tester les effets.

Des résultats confirmés par Anthony, un Français porteur du virus qui loue son efficacité et sa simplicité. « L’herpès s’est imposé comme une évidence dans mon couple. Elle me trouve repoussant, mais elle est ravie de ne plus avoir à se poser de question sur sa contraception ».

En couple depuis 12 ans, Antony raconte comment l’herpès est venu renforcer son couple. « Avec ma femme, nous avons tout essayé : avoir une hygiène douteuse, ne plus se couper les ongles des pieds. Mais ça n’était pas sûr à 100% alors que depuis mon herpès, on est beaucoup plus rassurés ».

Comme Anthony, ils sont de plus en plus de Français à faire le choix de l’herpès pour leur contraception. Le planning familial annonce même que le virus devrait être disponible dès la rentrée dans des distributeurs automatiques placés dans les toilettes des lycées et distribué gratuitement dès la prochaine édition du festival Solidays