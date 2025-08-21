Pour ou contre l’hémastoplasie cérulaire endotopique neutre

POUR

Rami, de Pont-Aven : “Depuis que mon médecin m’a fait une hémastoplasie cérulaire endotopique neutre, j’ai enfin pu dire adieu à ce caquelon coincé dans mon urètre.”

Clothilde, de Marcilhac-sur-Célé : “Je suis fan de tout ce qui est neutre comme le goût de la polenta, l’aspect du tofu cuit ou François Bayrou”

Pio, de Briançon : “Je la place dans mon Top 4 derrière la radiesthésie isogénique catadioptrique itérative, la néosynapsie protobasilaire astigmate transitive et la biofractalisation modulaire rétrocausale sphérique !”

CONTRE

Ghislaine, du Mans : “Aucune idée de ce que c’est mais dans le doute je suis contre.”

Anne-Laure, de Villeurbanne : “Je préfère les madeleines.”

Marcus, de Chasseneuil-du-Poitou : “Rien ne vaut le pouvoir des pierres. Ma cousine a soigné sa tumeur au cerveau en utilisant simplement un menhir. Vive le granit !”

