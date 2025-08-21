Sciences
Pour ou contre l’hémastoplasie cérulaire endotopique neutre
Votre dernier repas de famille a encore été l’occasion de voir éclore à table les traditionnels débats houleux avec votre oncle Bernard : l’immigration, le wokisme, l’hémastoplasie cérulaire endotopique neutre. Classique. Voilà pourquoi nous vous avons demandé cette semaine votre avis sur ce dernier sujet on ne peut plus d’actualité et qui divise pourtant toujours autant.
POUR
Rami, de Pont-Aven : “Depuis que mon médecin m’a fait une hémastoplasie cérulaire endotopique neutre, j’ai enfin pu dire adieu à ce caquelon coincé dans mon urètre.”
Clothilde, de Marcilhac-sur-Célé : “Je suis fan de tout ce qui est neutre comme le goût de la polenta, l’aspect du tofu cuit ou François Bayrou”
Pio, de Briançon : “Je la place dans mon Top 4 derrière la radiesthésie isogénique catadioptrique itérative, la néosynapsie protobasilaire astigmate transitive et la biofractalisation modulaire rétrocausale sphérique !”
CONTRE
Ghislaine, du Mans : “Aucune idée de ce que c’est mais dans le doute je suis contre.”
Anne-Laure, de Villeurbanne : “Je préfère les madeleines.”
Marcus, de Chasseneuil-du-Poitou : “Rien ne vaut le pouvoir des pierres. Ma cousine a soigné sa tumeur au cerveau en utilisant simplement un menhir. Vive le granit !”
Photo : Photo de Chokniti Khongchum
