Fact-check : Peut-on sortir de chez soi quand il neige ?

Est-il possible ou pas de sortir de chez soi quand il neige ? Les flocons qui se sont abattus hier sur une bonne partie de la France pour la première fois depuis très longtemps ont surpris un grand nombre de citoyens. Vincent Derrien, spécialiste des congères et de la poudreuse, rappelle que la neige est « de l’eau congelée dans les hautes régions de l’atmosphère qui tombe en flocons blancs et légers. » Il ajoute : « Il ne faut pas en avoir peur malgré sa couleur d’un blanc éclatant mais il faut toutefois se méfier car elle est particulièrement froide. On peut même marcher dessus sans danger à condition d’éviter de courir car la neige congelée est particulièrement glissante. » Puis de conclure : « Le plus grand danger pour la santé, c’est de rester à l’intérieur et de regarder des téléfilms de Noël voire des bêtisiers. »

Trop de dangers ignorés

Mais l’avis de Vincent Derrien est loin d’être partagé par tous les experts. Pour Thomas Saclet, chercheur en sciences des précipitations neigeuses, « on ne joue pas avec la neige ». S’appuyant sur les statistiques, il rappelle que « chaque année des dizaines de Français se blessent gravement en heurtant un bonhomme de neige ou en prenant une boule perdue. » D’autres spécialistes interrogés alertent sur les risques de « flocons coincés dans les oreilles et altérant gravement l’audition » ou « d’apoplexie en raison du froid ».

Notre conseil : faites comme d’habitude : restez chez vous à ne rien faire et regardez des rediffusions de Sous le soleil en mangeant des chips.