Le printemps finalement reporté au 20 juillet

« Le gouvernement a pris acte de la volonté de l’hiver de ne pas s’effacer au profit du printemps et a décidé d’en tirer toutes les conséquences en le reportant au 20 juillet ». C’est par ce communiqué laconique que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a officialisé le report du printemps. Anne Hidalgo a aussitôt regretté que le gouvernement n’ait pas profité de l’occasion « pour faire coïncider le début du printemps avec celui des JO afin que cette saison soit une fête ». Pour Jordan Bardella, il s’agit d’une « manœuvre politicienne destinée à faire oublier aux Français les vrais problèmes que sont l’immigration et le terrorisme islamique. » Enfin, selon Jean-Luc Mélenchon, « le gouvernement fait montre par sa décision de toute son incompétence et de sa soumission aux lobbies anti-saisons. »

Nouvelle priorité du président

Pour l’heure, il n’ a pas encore été décidé d’un éventuel décalage de l’été car celui-ci pourrait fusionner avec le printemps comme le réclame Valérie Hayer, ajoutant même que « c’est le point le plus important de (s)on programme. » D’autres figures de la macronie, comme Gabriel Attal, penchent pour « un choc de simplification du calendrier et une réduction des saisons à deux grands ensembles : le « plutôt froid » et le « plutôt chaud » ». Afin de montrer qu’il est « proche des préoccupations des Français », Emmanuel Macron a promis d’inscrire cette « épineuse question » comme priorité à son agenda pour les trois prochaines années.