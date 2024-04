Surpris au volant d’un char d’assaut, Kendji Girac assure qu’il s’agit d’ « un simple jouet trouvé dans une brocante »

C’est à bord d’un T-14 Armata que Kendji Girac a été contrôlé par une patrouille aux environs de trois heures du matin à Pontex-les-Forges (40). Interrogé par les policiers, le chanteur a déclaré avoir acquis l’engin « la veille dans une brocante », précisant qu’il avait hésité longtemps entre ce char de combat russe et un Leopard 2A7 « plus confortable mais nettement plus cher ». Il a également expliqué avoir des difficultés à dormir et « besoin de se dégourdir les jambes ». Quant à savoir si les coups de canon entendus par plusieurs voisins provenaient du véhicule, la star a choisi la transparence en assurant avoir cherché à « se débarrasser d’un bouchon d’oreille. »

Une affaire mystérieuse

Mathieu Thuran, un proche parent landais qui l’accompagnait à bord du char, a confirmé cette version, ajoutant : « Il a ensuite tiré deux ou trois coups en plus, par inadvertance, il a joué avec le truc et bam, c’est parti. C’est un accident, ça arrive n’importe quand, à n’importe quelle heure. » Une enquête a toutefois été ouverte après la découverte de trois cadavres dans un fossé à quelques encablures de l’endroit où le chanteur a été arrêté. Selon les premiers éléments de l’enquête et plusieurs proches du chanteur interrogés, il pourrait s’agir d’un triple suicide.