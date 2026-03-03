C’est un drame terrible qui s’est produit ce jeudi 26 février à 14h dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Alors qu’il était venu pour souffler des bourrasques à plus de 200 km/h en plein cœur du centre-ville de façon “totalement pacifique”, un cyclone a été violemment apostrophé par sept anticyclones visiblement prêts à en découdre. Sur les images de vidéosurveillance, on peut y voir les sept individus imprimer au premier plusieurs salves de hautes pressions atmosphériques ainsi que des mouvements de particules d’air tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Une scène d’une rare violence qui a entraîné sa dissipation peu après 18h d’après les météorologues rapidement venus à son chevet.

Un décès dramatique qui a rapidement entraîné des réactions parmi les femmes et les hommes de la classe politique, tous partis confondus. “Chaque dépression atmosphérique violente devrait pouvoir être combattue sur le terrain des idées” a déclaré le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Manuel Bompard a de son côté “assuré que les sept anticyclones étaient profondément dévastés par la disparition de ce dernier et ne le feraient plus”. Enfin, le député LFI Eric Coquerel a dénoncé “la récupération politique de ce drame” avant de se faire violemment aspirer par une tornade.

Une marche blanche à la mémoire de la victime se tiendra ce week-end à Lyon et devrait regrouper plus de 3200 cyclones. Un chiffre impressionnant qui a poussé le maire de Lyon Grégory Doucet à recommander aux habitants de se barricader chez eux jusqu’à la fin complète de l’événement pacifique.