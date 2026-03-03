France
En guise de représailles, Dubaï parachute 3000 influenceurs sur Téhéran
Après les frappes aériennes de l’Iran ce week-end sur le territoire des monarchies du Golfe, l’émirat envisage une riposte violente qui fait déjà débat.
L’émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, ne veut pas se contenter de regarder tomber les missiles iraniens et a commencé à organiser une vaste opération militaire pour parachuter 3000 influenceurs sur Téhéran. « Je suis bien placé pour savoir que 100, c’est déjà très pénible, mais 3000, à mon avis, ils n’y résisteront pas » s’est-il réjoui. Une fois sur place, les influenceurs auront pour mission de prendre des selfies devant l’Azadi Tower puis d’investir les restaurants du site du Darband en exigeant un repas gratuit sous prétexte de « posséder une grosse communauté ». Enfin ils iront tourner une vidéo avec un cocktail à la main à l’intérieur de la mosquée du Shah.
Le risque de l’escalade
Beaucoup d’experts redoutent que cette opération déclenche une escalade dans la région. C’est le cas du géopolitologue Pascal Boniface, qui déclare : « Bien sûr, en temps de guerre, on est parfois amené à faire des choses désagréables. Mais il faut savoir raison garder et ne pas aller trop loin dans la surenchère. » Réflexion d’autant plus sage que Dubaï ne compte pas s’arrêter là et envisage d’envoyer à toute la population des photos « avant/après » de certaines influenceuses ayant eu recours à la chirurgie esthétique. « Une limite à ne pas franchir » selon le géopolitologue Frédéric Encel.
De son côté, Téhéran a déjà fait savoir qu’il n’excluait pas d’envoyer à Dubaï, en représailles, des contrôleurs fiscaux.
Image by Defence-Imagery from Pixabay
