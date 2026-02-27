Redoux – Elle retrouve le moral grâce au réchauffement climatique

À Paris, le retour du beau temps et des températures douces aident Jamila, 33 ans, à sortir de peu à peu de sa dépression hivernale. « Je commençais à broyer du noir. J’envisageais de déménager dans le Sud, partir vivre l’étranger ou même pire : voter Modem. »

Allongée sur la pelouse autorisée du jardin du Luxembourg, Jamila savoure ce bonheur retrouvé. « On n’est qu’au mois de février. Quand on y pense, tout ça c’est grâce au réchauffement climatique. C’est décidé, j’arrête de couper le robinet quand je me lave les dents, je m’achète un SUV essence et cet été je prends l’avion pour aller à Bali. Certes, c’est un investissement, mais rentable. Vous avez vu ce soleil ? »

L’euphorie laisse cependant vite place à l’angoisse : « Là, j’ai l’air bien, mais au fond de moi, je suis éco-anxieuse. Je suis déjà en train de penser à la prochaine canicule. J’habite sous les toits, il va faire 50 degrés en pleine journée. Oh non c’est ma faute, j’aurais dû arrêter d’acheter de l’eau en bouteille, pourquoi j’ai pas pris le virage de la gourde ? » lâche Jamila, avant de s’effondrer en larmes.