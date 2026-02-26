L’homme d’une cinquantaine d’années a été appréhendé devant le stand des fromages de chèvre, totalement sobre. “Ce sont des choses qu’on préférerait ne jamais voir”, se désole le producteur de fromage ardéchois qui a pu avertir le service de sécurité à temps. Testé négatif à l’alcool, le contrevenant a immédiatement été placé en cellule de grisement.

Pour éviter de nouveaux incidents, les organisateurs insistent sur les règles à respecter pour le bon déroulement du Salon. “Les visiteurs sont tenus d’être ivres avant 11h du matin : il en va de la réputation de nos vignerons. » Avant de rappeler que les personnes en situation de sobriété après cette heure sont passibles d’une exclusion définitive du Salon assortie d’une amende de 750 €.

Malgré l’intervention rapide des autorités, l’incident s’est rapidement ébruité parmi les visiteurs du Parc des Expositions. “C’est un grave manque de respect à l’égard de nos valeurs”, s’indigne un visiteur qui entamait sa troisième bouteille de liqueur de prunes à 9h30. Venu en famille, il assure que sa femme et ses deux enfants de 4 et 6 ans sont également ivres, “comme le veut la tradition”.

Malgré la vigilance des organisateurs, les dérives sont de plus en plus fréquentes au Salon de l’agriculture. Hier, une trentenaire a refusé une 4e tranche de pâté, prétextant qu’elle “ne pouvait plus rien avaler”.

Crédits : Victor LOCHON / Contributeur