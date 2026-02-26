Société
Salon de l’agriculture – Un visiteur retrouvé sobre après 11h30
Scène ubuesque dans les allées du Salon de l’agriculture ce mercredi matin. Les autorités ont pu intervenir rapidement.
L’homme d’une cinquantaine d’années a été appréhendé devant le stand des fromages de chèvre, totalement sobre. “Ce sont des choses qu’on préférerait ne jamais voir”, se désole le producteur de fromage ardéchois qui a pu avertir le service de sécurité à temps. Testé négatif à l’alcool, le contrevenant a immédiatement été placé en cellule de grisement.
Pour éviter de nouveaux incidents, les organisateurs insistent sur les règles à respecter pour le bon déroulement du Salon. “Les visiteurs sont tenus d’être ivres avant 11h du matin : il en va de la réputation de nos vignerons. » Avant de rappeler que les personnes en situation de sobriété après cette heure sont passibles d’une exclusion définitive du Salon assortie d’une amende de 750 €.
Malgré l’intervention rapide des autorités, l’incident s’est rapidement ébruité parmi les visiteurs du Parc des Expositions. “C’est un grave manque de respect à l’égard de nos valeurs”, s’indigne un visiteur qui entamait sa troisième bouteille de liqueur de prunes à 9h30. Venu en famille, il assure que sa femme et ses deux enfants de 4 et 6 ans sont également ivres, “comme le veut la tradition”.
Malgré la vigilance des organisateurs, les dérives sont de plus en plus fréquentes au Salon de l’agriculture. Hier, une trentenaire a refusé une 4e tranche de pâté, prétextant qu’elle “ne pouvait plus rien avaler”.
Crédits : Victor LOCHON / Contributeur
Les plus consultés
-
SciencesIl y a 2 semaines
98% des jeunes pères de famille souffrent de surdité nocturne
-
MagazineIl y a 6 jours
Gorafi Magazine : Chute de l’Empire romain : la piste LFI
-
FranceIl y a 2 semaines
Caroline Lang assure qu’elle n’a « jamais entendu parler de Jack Lang »
-
SportsIl y a 1 semaine
Milan-Cortina 2026 – Après avoir atteint 88 miles à l’heure, une équipe de bobsleigh se retrouve en 1955
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Municipales – À Rennes, une canette de 8.6 arrive en tête des sondages
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Jean-Luc Mélenchon : « Nous n’avons rien à voir avec La France insoumise »
-
PolitiqueIl y a 1 jour
Pour préciser sa pensée, Martine Vassal annonce la sortie d’un livre intitulé “Mon combat”
-
SociétéIl y a 1 semaine
Fact-check – Pourquoi il est déconseillé de rouler à 200km/h sur les plaques de verglas