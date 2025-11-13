Pour casser la routine, un couple de vautours décide de tourner dans l’autre sens

Martine et Gontran, deux vautours, ont bien failli mettre fin à plus de 15 années de bonheur. “Chaque jour, on partait se faire une balade au-dessus du Grand Canyon. On regardait passer les lézards, les boules d’herbe, les cailloux… En clair, on se faisait chier.” nous confie Martine, en éventrant nonchalamment un marsupial dans le sens de la longueur. “C’est là que j’ai eu une idée complètement folle : et si on continuait à tournoyer au-dessus de nos gueuletons comme tous les jours mais dans le sens inverse” poursuit Gontran, les yeux embués d’amour. “Je ne peux pas vous expliquer pourquoi mais j’ai trouvé ça… osé et excitant” finissent-ils par crier en chœur avant d’éclater de rire, puis de sucer goulûment l’intestin grêle d’un gnou jusqu’à ce que leur bec se touche.

Depuis ce changement radical, c’est un amour digne des débuts qui semble avoir refleuri chez les deux charognards. “Hier, Gontran m’a emmené voler vers le soleil couchant. On a fait une escale au point d’eau des deux toucans où on a déchiqueté le foie de treize bébés chacal à peine sortis de leur mère avant de les faire descendre à grandes rasades de sang chaud directement dans nos panses. C’était si romantique !” raconte Martine des étoiles plein les yeux. “Et vous ne savez pas la meilleure ? Demain, il m’a dit qu’il m’emmènerait au buffet à volonté “Le gros Texan cané dans la vallée”. Faut réserver au moins 6 mois à l’avance. Il est fou !”. poursuit-elle, pimpante, avant de partir avec son mari tourner en rond au-dessus des gorges pendant plus de 8 heures.

Un véritable conte de fées qui n’est pas sans rappeler l’histoire émouvante de Bertrand et Lorelei, deux vers solitaires au bord de la rupture, qui avaient réussi à réenchanter leur quotidien simplement en déménageant de Villetaneuse vers un colon.