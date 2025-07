Un moustique se fait retirer 2 côtes pour pouvoir s’auto-piquer

C’est à la clinique vétérinaire Crozatier à Paris que Boris, un moustique complexé et mal dans sa peau, a été admis ce mardi pour une opération des plus délicates : se faire retirer 2 côtes flottantes. Après plus de 8 heures d’opération, c’est un moustique nettement plus petit mais surexcité que nous retrouvons à la sortie du bloc opératoire. “Ça y est ! Je vais enfin savoir ce que ça fait de se faire piquer !” exulte-t-il, avant de remarquer sa perfusion, puis de regarder dans le vide.

Du côté des proches de Boris, c’est l’incompréhension. “Je trouve ça passablement contre-nature et dégueulasse” nous confie Nadia, sa femme, avant de percer la croûte d’un coude avec son rostre pour y sucer du sang tiède. Même son de cloche du côté de Barbara, sa mère. “Nous avons toujours su qu’il était spécial. Quand il n’était encore qu’une larve, il s’amusait à faire des maquillages lugubres et à porter des justaucorps en cuir. Je ne sais pas ce qu’on a fait de mal mais je refuse de vivre dans un monde où mon fils s’adonne à de telles folies” hurle-t-elle avant de se jeter dans une ampoule sous les cris d’effroi de ses 300 enfants.

Désormais “heureux” et “enfin lui-même” Boris a décidé de partir vivre à Canton dans le Comté de Starck. Une transformation radicale qui n’est peut-être pas la dernière puisqu’aux dernières nouvelles il songerait également à se faire greffer des genoux, des cuisses et une voûte plantaire afin de pouvoir piétiner des poussins.