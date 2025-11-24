Culture
Mort de Jimmy Cliff – La Jamaïque décrète un trois feuilles national
L’icône du reggae jamaïcain s’est éteinte à l’âge de 81 ans, laissant orphelins des milliers de fans à travers le monde. Le gouvernement jamaïcain a immédiatement réagi en annonçant une mesure exceptionnelle.
« Nous allons rendre un hommage national à notre bien aimé Jimmy », a déclaré le Premier ministre Andrew Holness en décrétant un trois feuilles national sur tout le territoire. Les Jamaïcains sont donc invités à rouler leur plus beau joint et à le fumer dans la rue en entonnant « I Can See Clearly Now ».
Un immense nuage devrait ainsi s’élever au-dessus du pays afin d’emmener l’âme de Jimmy vers sa dernière demeure. Selon les experts, le nuage sera visible depuis l’espace et devrait fortement perturber le trafic aérien au-dessus de l’île.
Le nuage traversera ensuite l’Atlantique pour atteindre le Vieux Continent en début de semaine prochaine. « On espère que ça va détendre tout le monde, parce qu’en ce moment vous êtes un peu chauds, les man du côté de Babylon, Jah Rastafari », confie un fan de la première heure de Jimmy Cliff, qui avait manifestement déjà pris un peu d’avance sur les commémorations.
Crédits : Jack Vartoogian via GettyImages.
