Culture
Après ses propos polémiques, Pierre-Emmanuel Barré condamné à écouter trois chroniques de Sophia Aram
Après que Laurent Nunez a porté plainte contre Radio Nova suite aux propos polémiques tenus par Pierre-Emmanuel Barré dans l’émission “La Dernière”, le tribunal de Paris a pris des sanctions contre l’humoriste : celui-ci devra écouter les prochaines chroniques de Sophia Aram durant trois semaines.
Une décision qui a provoqué l’ire de la chaîne radio. “Mettre à pied Pierre-Emmanuel c’est une chose, mais le forcer à écouter des chroniques de Sophia, c’est inacceptable.” commente le directeur des programmes. “Il n’y a quasiment pas d’humour, même les chroniqueurs autour de la table ne savent pas quand rigoler quand elle parle, c’est très très dur à écouter”.
À l’inverse, le verdict a été salué par le ministre de l’Intérieur. “Quand on compare la police à Daech, il faut qu’il y ait des conséquences. Et trois chroniques de Sophia Aram aideront peut-être Pierre-Emmanuel Barré à cesser de persifler sur la situation au Proche-Orient.” s’est-il félicité. “Qui sait ? Peut-être même que grâce à la rhétorique de Sophia, il deviendra pro-Netanyahou.”
Aux dernières nouvelles, l’humoriste aurait décidé de faire appel. En cas de récidive, Pierre-Emmanuel Barré risque gros puisque la justice pourrait le condamner à écouter 5 chroniques supplémentaires de Sophia Aram ainsi qu’à visionner plusieurs vidéos de Marie S’infiltre dans leur intégralité.
