Hasbro lance un puzzle “1 pièce” pour les gens “qui n’ont pas le temps”

C’est à l’occasion du salon du jouet à Valence que l’éditeur de jeux Hasbro a dévoilé plusieurs de ses nouvelles créations. Parmi ces dernières, l’une d’elles a été particulièrement remarquée : un puzzle grandeur nature composé d’une seule pièce. “Faire un puzzle ça demande du temps. Beaucoup de temps même. Nous avons voulu repenser ce jeu emblématique pour permettre à tous ceux débordés par leur travail de tout de même s’amuser” a expliqué Chris Cocks, PDG d’Hasbro, avant de sortir une grosse plaque en carton de 50 x 30 cm représentant la cordillère des Andes.

Conçu pour des joueurs “de 1 à 111 ans”, ce puzzle 1 pièce est recommandé aux personnes “pressées”, “n’aimant pas spécialement les puzzles” ou “souhaitant terminer leur partie en moins de 7 secondes”. 3 puzzles de ce type ont déjà été annoncés et seront disponibles en boutiques à partir du 10 novembre : “La cordillère des Andes”, “Les chutes du Niagara” et “Le visage de Mickey Rourke”. Un guide officiel pour aider les amateurs à terminer rapidement leur puzzle 1 pièce a également été dévoilé par l’équipe de production avec des conseils précieux mais pas nouveaux tels que “organiser son espace de travail”, “prévoir une lumière adaptée” et “bien compter les coins”.

Une toute nouvelle façon de jouer qualifiée de “Fast Games” par l’industrie socioludique, qu’Hasbro compte bien développer partout avec la sortie prochaine de “Hippos raisonnables”, une version repensée du célèbre jeu culte ne contenant que 4 billes.