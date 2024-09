Nouveau Premier ministre : la piste Richard Anconina s’éloigne

Longtemps vanté comme un nom pouvant fédérer à droite comme à gauche, Richard Anconina aurait refusé la proposition d’Emmanuel Macron, préférant selon ses propres termes “se consacrer au cinéma” et ne souhaitant pas faire de l’ombre à d’autres candidats davantage taillés pour l’exécutif tels que Michel Sapin, Lionel Jospin ou encore Jacques Cheminade.

Une fin de non-recevoir que regrettent de nombreux acteurs de la classe politique, et ce, quel que soit leur bord. “C’était un des seuls à pouvoir créer la majorité à l’Assemblée et éviter les motion de censure, c’est une vraie déception” témoigne François Bayrou.. “Ça se jouait dans un mouchoir de poche entre lui et Cazeneuve. Mais Richard apportait un souffle de fraîcheur et une approche neuve de la politique, c’est regrettable” abonde Olivier Faure .

Depuis, la valse des berlines et des consultations a repris à l’Élysée et de nombreux noms sont de nouveau sur la table. Certains évoquent déjà plusieurs nouvelles pistes sérieuses parmi lesquelles l’ex premier Ministre Jean-Marc Ayrault, l’acteur Antoine Duléry ou Jérémy Pauly, l’ancien chanteur du groupe Trois Cafés Gourmands.