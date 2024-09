Après avoir consulté Joe Biden, Emmanuel Macron nomme François Mitterrand Premier ministre

« Après un légitime délai de réflexion de 56 jours et dans le but de maintenir la stabilité institutionnelle du pays, j’ai décidé de nommer François Mitterrand Premier ministre » a déclaré Emmanuel Macron à sa sortie de l’Élysée devant un président américain souriant et manifestement content d’avoir influencé le président de la République française. Puis le chef de l’État de justifier son choix : « Nous entrons dans une nouvelle ère de progrès où la télévision a pris place dans quasiment tous les foyers, il faut donc solidifier les mesures sociales. Avec François, nous proposerons 110 propositions pour la France dont le droit à la retraite à 60 ans et la cinquième semaine de congés payés. » Il a ensuite conclu : « Il est temps également de tourner la page Giscard d’Estaing et de mettre fin à la guerre froide. »

Un programme ambitieux

Selon des proches interrogés, le chef de l’État aurait élaboré dans le plus grand des secrets un programme extrêmement ambitieux qu’il ne peut pas encore dévoiler. Parmi ses priorités, figureraient notamment « l’abolition de la peine de mort » et la volonté de « construire une Europe sans frontières et pourquoi pas, un jour, avoir une monnaie unique. » Le tout avec l’objectif de « faire tomber le mur de Berlin d’ici une dizaine d’années ». Interrogé par plusieurs médias français, Joe Biden s’est dit de son côté « très satisfait de sa rencontre avec le général de Gaulle ».