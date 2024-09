Make-A-Wish : Emmanuel Macron exauce le voeu d’un patient en lui dévoilant le nom du Premier ministre

Certains enfants souhaitent rencontrer leur joueur de basket préféré, d’autres voir le prochain volet de la saga Star Wars avant sa sortie. Mais pour Mattéo, 12 ans, le vœu le plus cher était de connaître l’identité du futur Premier ministre. “Ça faisait trois mois que je répétais à Make A Wish que c’est tout ce que je voulais et rien d’autre. Et ils l’ont finalement exaucé” nous confie-t-il les yeux brillants.

Pendant dix longues minutes, le président de la république a détaillé au préadolescent tout ce qu’il était possible de dire sur le futur Premier ministre, sur sa formation et ses compétences pour le plus grand bonheur de Mattéo. “Les autres enfants de l’hôpital me harcèlent de questions. Mais comme je leur répète à longueur de journée, tout ce que je peux dire c’est que c’est une personnalité qui devrait faire la majorité et éviter la plupart des motions de censure.”

Hélas, l’entrevue s’étant déroulée hier, Emmanuel Macron aurait depuis changé d’avis concernant le nom glissé à Mattéo. Le locataire de l’Élysée a donc demandé au jeune garçon si une consultation téléphonique était possible entre deux opérations, afin de lui soumettre plusieurs nouveaux noms.