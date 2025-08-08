Culture
Quentin Dupieux annonce une pause en ne réalisant que 12 films en 2026
C’est une nouvelle qui risque de décevoir de nombreux cinéphiles. Le réalisateur Quentin Dupieux a annoncé une grande pause dans sa carrière et ne réalisera que 12 films l’an prochain.
Une annonce qui a déçu les fans d’absurde mais aussi les acteurs avec lesquels il a l’habitude de travailler. “J’ai l’habitude de tourner 7 films par an avec lui” nous confie Adèle Exarchopoulos. “Je lui dois une grande partie de mon intermittence. Ça va être plus difficile de faire mes heures l’an prochain” ajoute l’actrice.
Le réalisateur compte cependant aller au bout de ses projets en cours parmi lesquelles “Fuut”, un long-métrage où tous les personnages ne communiquent qu’en sifflant, “Abat-jour”, le biopic d’un abat-jour joué par Alain Chabat ou encore “Patrick” qui raconte une avant-première du film Yannick perturbé par un spectateur interprété par Raphaël Quenard lui-même dans une mise en abîme délicieuse.
Que les fans du réalisateur cependant : Quentin Dupieux a annoncé qu’après cette grande pause d’un an, celui-ci reviendrait plus inspiré que jamais en 2027 et retrouverait à partir de là “son rythme annuel de 35 ans films par an” a-t-il confié aux Cahier du Cinéma.
Crédits : Stéphane Cardinale-Corbis via GettyImages.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Selon une étude, 96% des personnes qui tâtent un melon n’ont aucune idée de ce qu’elles font
-
CultureIl y a 4 jours
Après 60 ans de collaboration, le sexe de Patrick Sébastien se lance en solo
-
SportsIl y a 2 semaines
Hulk Hogan sera enterré par The Undertaker
-
CultureIl y a 2 semaines
Ozzy Osbourne banni du Paradis après avoir croqué dans un angelot
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Dépourvu de sens de l’orientation, un spermatozoïde termine sa course à Blois
-
TransportsIl y a 1 semaine
Après 30 ans de bons et loyaux services, la gêne occasionnée licenciée par la SNCF
-
SportsIl y a 1 semaine
Mondiaux de natation – Léon Marchand exclu de la compétition pour avoir couru le long de la piscine
-
SociétéIl y a 1 semaine
Pour ou contre la région Centre-Val de Loire ?