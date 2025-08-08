Quentin Dupieux annonce une pause en ne réalisant que 12 films en 2026

Une annonce qui a déçu les fans d’absurde mais aussi les acteurs avec lesquels il a l’habitude de travailler. “J’ai l’habitude de tourner 7 films par an avec lui” nous confie Adèle Exarchopoulos. “Je lui dois une grande partie de mon intermittence. Ça va être plus difficile de faire mes heures l’an prochain” ajoute l’actrice.

Le réalisateur compte cependant aller au bout de ses projets en cours parmi lesquelles “Fuut”, un long-métrage où tous les personnages ne communiquent qu’en sifflant, “Abat-jour”, le biopic d’un abat-jour joué par Alain Chabat ou encore “Patrick” qui raconte une avant-première du film Yannick perturbé par un spectateur interprété par Raphaël Quenard lui-même dans une mise en abîme délicieuse.

Que les fans du réalisateur cependant : Quentin Dupieux a annoncé qu’après cette grande pause d’un an, celui-ci reviendrait plus inspiré que jamais en 2027 et retrouverait à partir de là “son rythme annuel de 35 ans films par an” a-t-il confié aux Cahier du Cinéma.

