Medias
Les créateurs de South Park meurent accidentellement écrasés à plusieurs reprises par un tank dans leur salon
Le célèbre duo à l’origine de la série animée “South Park” est décédé après ce qui semble être un banal et tragique accident impliquant un char d’assaut de l’armée américaine. Reportage.
Selon les premiers éléments, le véhicule aurait traversé le salon de la villa de Trey Parker alors que lui et Matt Stone étaient en train de réaliser un powerpoint pour schématiser la narration des prochains épisodes de la série.“C’est un banal et tragique accident de la circulation” a indiqué le Secrétaire d’Etat à la défense de la guerre. “Il semble que le tank a perdu le contrôle juste au moment où il traversait le jardin de la résidence de M. Parker avant de faire plusieurs demi-tours dans le salon, et de tirer une dizaine d’obus par hasard. Quel triste et dramatique accident”.
D’après les secours, les deux auteurs auraient alors trouvé refuge dans la cuisine où le tank aurait fait marche arrière, puis dans leur bureau que le tank aurait mitraillé, puis dans leur garage que le tank aurait bombardé. “Le canon s’est enrayé et plusieurs obus de 35 mm ont accidentellement été tirés, détruisant leur véhicule, les restes de l’appartement, tous les prochains scripts de la série ainsi qu’une toute nouvelle comédie musicale de trois heures intitulée “Jeffey, Donald and the Boyz” et 3 pâtés de maisons” a expliqué la porte-parole de la Maison-Blanche.
Donald Trump a de son côté annoncé qu’il allait décorer le conducteur du char de la medal of freedom, de la medal of honor et d’un accès VIP au nouveau casino de Trump Gaza.
