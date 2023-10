Se regarder dans le miroir à la salle de sport sera bientôt facturé 3,99 €

Robin Da Silva est le patron d’une franchise « Basic Fit » dans le Val d’Oise (95). Cette mesure, il l’attend depuis plusieurs mois : « Tout le monde sait que les abonnés à la salle passent un temps fou à se regarder dans le miroir. Ils monopolisent des machines et de l’espace pour juste contracter leurs muscles en plissant les yeux… Ils prennent même des selfies ces tocards. Aujourd’hui ils vont devoir payer ». 3,99 euros, cela peut sembler peu, mais c’est un tarif assez dissuasif pour les utilisateurs réguliers, car ces frais annexes s’appliquent à chaque regard appuyé de plus de 3 secondes. Une véritable manne pour les salles de sport qui comptent beaucoup sur le narcissisme des clients.

Côté clients justement, cette nouvelle en refroidit plus d’un. Walid, 34 ans, commercial, vient ici « deux à trois fois par semaine », principalement pour « pousser de la fonte et mater des culs ». Aujourd’hui, il s’estime lésé : « On est des vaches à lait ! Oui c’est vrai que je me regarde beaucoup surtout quand j’ai mon petit marcel noir bien moulant et que je bois mon shaker de protéines, je me trouvetrop sexy, mais de là à payer 4 euros à chaque fois, c’est trop ! Ce sera quoi la suite ? ».

Selon nos sources, ces frais annexes ne sont pas près de s’arrêter, et il serait question de faire payer également les utilisateurs qui soufflent comme des bœufs ou qui crient « HEUUUSSSSSSS » quand ils soulèvent des poids. Affaire à suivre.