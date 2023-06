Qui est Manuelos Vallos, ce joueur inconnu qui postule pour remplacer Benzema au Réal Madrid ?

C’est une histoire pas comme les autres qui secoue actuellement le football espagnol en deuil suite au départ d’”El nueve” du Real Madrid. Celle d’un joueur, Manuellos Vallos, qui propose avec insistance ses services au plus grand club européen

» J’ai été pendant cinq ans dans la plus grande équipe française. Quel poste ? Et bah premier mini… Euh je veux dire numéro 10 » déclarait ce matin Manuelos Vallos devant la presse madrilène en essayant de masquer son accent catalan.

Et pourtant, aucune trace de celui qui se présente comme » le nouveau Benzema » en Ligue 1. Difficile, donc, de se faire une idée sur le niveau réel de ce dernier qui affirme avoir » la technique de Bergkamp”, “le jeu de tête de Ronaldo” et plus étonnant “la rigueur de Michel Rocard. »

A l’heure actuelle, la seule chose que l’on peut affirmer avec certitude sur Manuelos Vallos, c’est sa polyvalence et sa mobilité comme en témoigne l’un de ses proches » il peut jouer à droite comme à gauche, il a les deux pieds. C’est un faux gaucher car en vrai il préfère clairement la droite » . Alors Manuelos Vallos aura-t-il sa chance ? C’est que semble suggérer Florentino Pérez qui souhaite lui donner un essai dans l’espoir que le joueur arrête de sonner chez lui seize fois par jour.

