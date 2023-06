Rugby – Emmanuel Macron fête la victoire des Poussins de Montauban en vidant un Actimel cul-sec

L’image a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. On y voit le président Emmanuel Macron dans les vestiaires du club “Les petits espoirs” de Montauban, une bouteille d’Actimel à la main, la vider cul-sec avant de se l’écraser violemment sur le front. Certains enfants présents sur les lieux avouent ne pas avoir bien compris la démarche. “Je crois que c’était le Président.” raconte Mathéo, 8 ans. “Il était bien habillé” renchérit Benoît, 9 ans et demi. “Il m’a volé mon Actimel” poursuit Damien, 7 ans, en larmes. Quant à Philippe Carmin, leur entraîneur, il aurait déclaré : “Hé, c’est le rugby…”.

Une polémique qui a provoqué de vives réactions du côté de la classe politique. Invitée de Ça peut vous arriver de Julien Courbet sur RTL, Sandrine Rousseau a dénoncé l’attitude “viriliste” et “toxique” du président. “C’est quoi la prochaine étape ? Manger 3 têtes brûlées d’un seul coup ? Se faire une rangée de shots de lait concentré ? Mais on marche sur la tête !”

Olivier Veran, quant à lui, salue la démarche qu’il qualifie de “bon enfant” et même “exemplaire”. “Être président ça demande beaucoup d’énergie et de stress, et Actimel est naturellement enrichi en Bifidus Actif. Il permet de renforcer efficacement ses défenses naturelles tout en restant délicieux”. Avant de conclure : “Vous savez, si chaque chômeur qui nous écoute buvait un Actimel cul-sec comme le président, ils auraient peut-être assez d’énergie pour traverser la rue”

Une nouvelle polémique qui n’est pas sans rappeler 2008 où Nicolas Sarkozy avait félicité l’équipe junior de badminton de Thionville en sniffant un rail de Pom’potes “Pommes-vanille”.