Le supporter des Girondins qui a agressé un joueur condamné à revoir tous les matchs de son club en intégralité

La commission de discipline de la LFP (ligue du football professionnel) a livré ce matin son verdict sur l’incident et l’interruption du match du 2 juin entre Bordeaux et Rodez, un verdict qui se veut exemplaire. Le club de Bordeaux n’a pas tardé à réagir, jugeant cette décision « aussi incompréhensible que disproportionnée » et annonçant « saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive ». Il est à noter que la peine est assortie d’une année de visionnage des matchs de Ligue 1 des Girondins de Bordeaux avec sursis et d’une obligation de porter un maillot floqué Bruno Basto sur son lieu de travail pendant une semaine.

Panel de sanctions

L’accusé devra également respecter une mesure d’éloignement d’Elie Baup et de Laurent Blanc pour ne pas être trop tenté d’aggraver sa situation psychologique en sombrant dans la nostalgie. Il devra enfin acheter tous les écussons et les fanions des équipes de Ligue 2 pour la saison 2023-2024 afin de « passer le cap ».

De son côté, Bordeaux devra tenter de remonter en Ligue 1 l’année prochaine en recrutant 2 joueurs de Rodez et 3 joueurs d’Annecy, qui descend en National après ce match perdu sur tapis vert par les Girondins. Un handicap jugé « insurmontable » par Bordeaux mais également par tous les clubs ayant affronté ces deux équipes.

Photo : Istock