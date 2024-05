Anne Hidalgo prévient que les Parisiens qui critiquent les JO auront trois chantiers supplémentaires dans leur rue

Anne Hidalgo en a définitivement assez du « JO bashing ». Et elle l’a fait comprendre ce matin en conférence de presse par une décision aux allures de menace : « Tous les parisiens qui critiquent les JO auront trois chantiers supplémentaires dans leur rue ». Le cabinet de la maire de Paris a ajouté que ce chiffre était une moyenne basse, et que le nombre de chantiers pouvant être déployés était en fait compris entre 2 et 7 « selon la grandeur de la rue ».