Après la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron ira à la rencontre des indépendantistes du 16e arrondissement

Louis-Enguerrand de Hautecloche, porte-parole des indépendantistes du 16e arrondissement ne mâche pas ses mots : « Cela fait des années qu’on réclame un référendum nous aussi, pour ne plus faire partie de la France, ce pays socialo-bolchévique où la violence fiscale est insupportable. D’ailleurs on a déjà tout : nos écoles privées, nos cliniques privées, nos allées privées, et bientôt notre police privée… Ah attendez, j’avais pas le droit de le dire ça. Vous pouvez le retirer ? ».

Ces habitants du 16e arrondissement, même s’ils ont été choyés par Emmanuel Macron depuis 2017, n’ont pas renoncé à l’idée de devenir indépendants. Marie-Charlotte d’Esquincourt de Condé, fervente indépendantiste, n’en démord pas : « On en a vraiment assez de croiser des pauvres qui se permettent de marcher en toute impunité dans le 16e arrondissement. Des gens qui stagnent à 2000 euros par mois, avec leurs vêtements achetés chez H&M, et leur parfum bon marché… Ils donnent une mauvaise image à nos enfants. On espère qu’Emmanuel Macron nous écoutera, parce qu’on est prêts à aller jusqu’au bout ».

Des revendications « tout à fait compréhensibles » selon le Président, qui tentera de rétablir le dialogue. Selon nos sources, la possibilité de « ne plus jamais parler d’évasion fiscale » sera évoquée, ainsi qu’un “détecteur de pauvres 24 heures sur 24” afin de contenter les uns et les autres, et éviter ainsi un référendum trop radical.