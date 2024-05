Accusé de partialité après le duel Bardella/Attal, France 2 promet un duel Attal/Bardella

C’est peu dire que le choix de France 2 de consacrer un débat uniquement à Jordan Bardella et Gabriel Attal n’a pas été du goût de tout le monde. La séquence dans laquelle le candidat LR François Bellamy reproche ce choix à la journaliste Caroline Roux et explique que « rien ne le justifie » a déjà cumulé plusieurs millions de vues sur Twitter. Dans la tourmente, France 2 a d’ores et déjà annoncé un duel opposant cette fois-ci Attal à Bardella. Mais ce n’est pas tout puisque quelques jours plus tard, la chaîne proposera un débat entre Valérie Hayer et Marine Le Pen ainsi que de nombreux spots de campagne LREM et RN. En outre, en guise de compensation, Raphaël Glucksmann, Manon Aubry et Xavier Bellamy se verront offrir un badge leur donnant accès à la cantine de France Télévisions pendant une semaine.

Des mesures fortes

France Télévisions a même annoncé que ses journalistes seraient « très heureux d’organiser un débat entre ces trois candidats », à condition toutefois qu’il ait lieu « après les européennes, loin des caméras et de préférence dans une ville de moins de 5000 habitants du Loir-et-Cher ». Quant aux plus petits candidats, Caroline Roux s’est engagée en personne à leur fournir au plus vite « un lien zoom pour qu’ils puissent échanger à plusieurs autour des thématiques qui leur tiennent à cœur. » Un beau pied de nez à tous ceux qui osent affirmer que le service public ne respecte pas toujours ses engagements d’indépendance et de pluralisme.