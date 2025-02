Bruno Retailleau favorable à l’interdiction de sourire aux personnes en situation irrégulière

Alors que la proposition de loi visant à interdire le mariage avec une personne en situation irrégulière est actuellement à l’étude, le résident de la Place Beauvau veut déjà aller plus loin avec cette nouvelle idée : « Le sourire, c’est comme le RSA ou l’AME. Si les étrangers savent qu’ils peuvent éventuellement y avoir droit en venant en France, ils vont le dire à leurs copains au pays, et ça va encore plus les encourager à venir. Et ça, ce n’est pas souhaitable. »

Néanmoins, cette loi semble difficilement applicable, puisqu’on ne peut pas savoir, en croisant une personne, si elle est en situation irrégulière ou non. Mais là encore, le ministre de l’Intérieur a des idées : « Le plus simple, c’est d’arrêter de sourire à toutes les personnes un peu bronzées, et désolé pour Bernard Montiel. L’autre solution, c’est de mettre un signe distinctif aux personnes en situation irrégulière. On avait pensé, par exemple, à un petit croissant jaune en pin’s qu’ils seraient obligés de porter. En plus d’être pratique, c’est mignon comme tout ! »

D’autres mesures plus radicales à venir

La lutte contre l’immigration (sauf pour les secteurs en tension que les Français n’ont pas envie de faire, car ils sont pénibles) est l’une des priorités du gouvernement Barnier. Pour plus d’efficacité, d’autres mesures devraient prochainement entrer en vigueur, comme nous l’explique un porte-parole du ministère de l’Intérieur : « Bientôt, les migrants en situation irrégulière n’auront plus le droit de rentrer dans les magasins, sauf ceux de bricolage pour le BTP, évidemment. On pense également à leur interdire l’achat de denrées alimentaires et à leur couper l’eau courante. Ceux qui resteront et survivront seront exposés dans une cage au zoo de Vincennes, car on sait aussi reconnaître le courage de ceux qui font de vrais efforts ! »