Bruno Retailleau refuse que les migrants bénéficient gratuitement du passage à l’heure d’hiver

Le passage à l’heure d’hiver, c’est ce week-end ! Si 68 millions de Français vont simplement reculer leur montre d’une heure, ça ne sera pas si évident pour les migrants présents dans l’Hexagone : “Le changement d’heure, ça a été créé pour que les Français réalisent des économies d’énergie. Il n’y a aucune raison que des personnes qui sont sur le territoire de façon illégale bénéficient des mêmes économies d’énergie. Donc si les migrants sans-papiers veulent changer d’heure, ils devront s’acquitter d’une taxe de 73 euros. Une somme qui correspond aux économies moyennes liées au changement d’heure, réalisées par les Gaulois, euh les Français pardon” a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Quid des appareils connectés qui changent d’heure automatiquement ?

Plusieurs voix se sont élevées pour faire entendre au ministre de l’intérieur que cette proposition était très difficilement applicable, notamment à cause des téléphones portables qui opèrent automatiquement le changement d’heure, mais Bruno Retailleau avait visiblement tout prévu : “Je sais bien que tout le monde n’a pas l’élégance d’avoir une montre à gousset comme moi, mais tout d’abord, si un migrant a un téléphone portable, c’est qu’il a de l’argent, donc qu’il peut se payer un flixbus pour rentrer chez lui, alors hop, ça dégage. Et pour les autres, les forces de l’ordre organiseront des contrôles surprises pour demander l’heure à des migrants pris au hasard. S’ils donnent l’heure qu’il est vraiment pour les Français, ils auront une amende de 150 euros et seront expulsés dans la foulée”.

Le nouveau pensionnaire de la place Beauvau ne compte pas s’arrêter là dans sa chasse aux migrants. D’autres propositions seront discutées prochainement, parmi lesquelles l’interdiction pour les migrants de regarder les paysages français gratuitement ainsi que la potentielle mise en place d’une “taxe oxygène” qui concernerait tous les migrants respirant gratuitement l’air français…