Bruno Retailleau propose de remplacer toutes les lois par des lois immigration

Après avoir voulu refaire une nouvelle loi immigration alors que celle votée il y a quelques mois n’a pas encore pu être véritablement appliquée, le ministre de l’intérieur a montré sa volonté d’aller plus loin : “Franchement, on n’y comprend rien actuellement : La loi Evin, la loi Carrez, sans parler de la loi Taubira sur le mariage pour tous… c’est impossible de s’y retrouver ! Alors que si on retire tout ça, et qu’on remplace tout par des lois immigrations, ça sera bien plus clair, si vous voyez ce que je veux dire !” s’est-il exprimé sur Cnews devant un plateau en liesse.

Une transition en douceur malgré tout

Le premier ministre Michel Barnier, a tenu tout de même à pondérer les propos de son ministre de l’intérieur “En effet, la proposition de Bruno Retailleau va être étudiée, mais quoi qu’il arrive, nous passerons par des étapes intermédiaires : par exemple, avant de devenir la loi immigration, la loi Evin deviendra la loi Evin Immigration, qui dira, en gros, qu’il est interdit de vendre du tabac de l’alcool aux immigrés”. Une modération de Michel Barnier qui aurait déplu à Bruno Retailleau. Selon nos sources, le ministre de l’intérieur aurait traité son premier ministre de “bolchévique à la botte de l’extrême gauche de la bienpensance”.

“Si je ne suis plus au ministère de l’ordre, de l’ordre et de l’ordre et que je deviens roi de France, j’interdirai tous les vols, car je ne vois pas l’intérêt de quitter notre beau pays, et surtout pour que personne n’y vienne et je ferai fermer tous les Point Soleil car je ne vois pas l’intérêt d’essayer d’être bronzé” a déclaré Bruno Retailleau pendant qu’il rachetait les droits de fabrication de la guillotine.